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Мессі шикарним ударом забив 6000-й гол "Барселони" - опубліковано відео

3.1тЧитати новину російською

Зоряний форвард Ліонель Мессі забив 6000-й гол "Барселони" в чемпіонатах Іспанії. Капітан збірної Аргентини відзначився в 1-му турі проти гри з "Алавесом" (3:0).

Нападник завдав результативного удару зі штрафного на 64-й хвилині матчу. Лео пробив низом, стінка підстрибнула, і м'яч безперешкодно пройшов у ворота.

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Відзначимо, що автором 5000-го м'яча, забитого "Барселоною" в чемпіонатах (2009 рік), також був Мессі.

Раніше ювілейні м'ячі за "Барселону" забивали Маркос Ауреліо (1000-й в 1950 році), Педро Сабалья (2000-й в 1964 році), Кіні (3000-й в 1982 році) і Гільєрмо Амор (4000-й в 1996 році) .

Нагадаємо, що недавно на поштовій марці з Лео був виявлений знаменитий український стадіон. Філателісти з усього світу оголосили полювання за раритетом.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Ліонель Мессі
Місце
Іспанія
Об'єкт
ФК Барселона
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