Мессі, Рональдо і Неймар не ввійшли до трійки найкращих футболістів від УЄФА
УЄФА представив підсумки голосування за звання найкращого гравця року, опублікувавши трійку фіналістів.
Боротьбу за заповітний трофей вестимуть воротар "Баварії" Мануель Нойер, нападник Роберт Левандовскі з "Баварії", а також півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне.
Зірки світового футболу Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду і Неймар виявилися поза трійкою фіналістів, повідомляється на офіційному сайті Європейського футбольного союзу.
Повністю місця з 4-го по 10-е в голосуванні виглядають наступним чином:
4 = Ліонель Мессі ( "Барселона") - 53 очка
4 = Неймар ( "Парі Сен-Жермен") - 53 очка
6 Томас Мюллер ( "Баварія") - 41 очко
7 Кіліан Мбаппе ( "Парі Сен-Жермен") - 39 очок
8 Тьяго Алькантара ( "Баварія") - 27 очок
9 Йосу Кімміх ( "Баварія") - 26 очок
10 Кріштіану Роналду ( "Ювентус") - 25 очок
🌠 Претенденты на награду Лучшему футболисту сезона 2019/20 по версии УЕФА 🌠— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 23, 2020
🔹 Кевин де Брейне
🔹 Роберт Левандовски
🔹 Мануэль Нойер
🗓️ Победитель будет объявлен 1 октября в ходе жеребьевки группового этапа #ЛигаЧемпионов 🏆 pic.twitter.com/tzjF2v2AqW
У голосуванні брали участь 80 тренерів команд, які виступали в групових етапах Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також 55 журналістів з асоціацій, що входять до УЄФА.
Ім'я переможця в цій номінації оголосять під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, яке відбудеться 1 жовтня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, авторитетне видання FourFourTwo назвало нападника "Барселони" Ліонеля Мессі найкращим гравцем останніх 25 років.