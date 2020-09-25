Мессі про керівництво "Барселони": викинули з команди, але вже нічого не дивує

Зірок каталонської "Барселони" Ліонель Мессі розкритикував керівництво клубу за трансфер форварда Луїса Суареса.

На думку аргентинського капітана "блаугранас", уругвайський нападник не заслужив того, що стане непотрібним "Барсі".

"Буде дуже дивно бачити тебе в футболці іншого клубу, ще дивніше – грати проти тебе. Ти заслуговував іншого. Ти один з найважливіших гравців у історії "Барселони". Ти не заслуговував, щоб тебе викинули з команди подібним чином. Але мене вже нічого не дивує. Бажаю тобі всього найкращого у новому клубі. Дуже тебе люблю. Скоро побачимося", – написав Мессі на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Луїс Суарес провів в "Барселоні" шість сезонів, зігравши 283 матчі і забивши 198 голів. Уругваєць продовжить кар'єру в "Атлетико".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луїса Суареса звинуватили в шахрайстві при спробі переходу в італійський "Ювентус".