Мессі пригостить українських голкіперів Пятова, Шовковського і Нещерета пивом

Зірковий нападник "Барселони" Ліонель Мессі пригостить українських голкіперів Андрія Пятова ("Шахтар"), Олександра Шовковського та Руслана Нещерета (обидва – "Динамо") іменним пивом.

На каналі Copa90 в Twitter з'явилося відео, на якому аргентинець готує посилки до відправлення. Він подарує по одній пляшці Budweiser із написом "Мессі" на етикетці за кожен гол, пропущений тим чи іншим воротарем після його удару.

Легенда "Динамо" Шовковський двічі пропускав від Ліонеля в груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2009/10. Нещерет провів фантастичний виїзний матч проти "Барселони" в ЛЧ 2020/21, зробивши величезну кількість сейвів, але удар Мессі з пенальті йому відбити не вдалося.

Найбільшу кількість голів (3) від аргентинця серед українських голкіперів пропустив Пятов. У 2008 році дубль Ліонеля на останніх хвилинах поєдинку ЛЧ 2008/09 приніс вольову перемогу його команді, а в 2011-му він засмутив "гірників" у чвертьфіналі турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мессі побив "вічний" рекорд "Короля футболу" Пеле за кількістю голів за один клуб. За 749 матчів у складі "Барселони" нападник відзначився 644 рази.