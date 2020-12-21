Мессі повторив "вічний" рекорд Пеле

Зірковий нападник "Барселони" Ліонель Мессі повторив неймовірний рекорд "Короля футболу" Пеле за кількістю голів за одну команду.

Як повідомляється в Twitter каталонського клубу, м'яч, забитий аргентинцем у ворота "Валенсії" в 14-му турі чемпіонату Іспанії став для нього 643-м у футболці "синьо-гранатових". На зображенні, яке з'явилося у "Барселони" в соціальній мережі, Мессі сидить на троні, а бразилець надягає йому на голову корону.

Відзначимо, що Пеле свої 643 голи забив за "Сантос", за який він виступав з 1956 по 1974 рік. Щоб наздогнати "Короля футболу", аргентинцеві знадобилося 748 матчів.

У поєдинку з "Валенсією" Ліонель зрівняв рахунок у самій кінцівці першого тайму, вдало зігравши на добиванні після незабитого пенальті. У другій половині каталонцям вдалося вийти вперед, але левантійці відповіли свої взяттям воріт і звели матч внічию (2:2).

"Барселона" перебуває на п'ятому місці в таблиці, поступаючись мадридським "Реалу" й "Атлетіко" по 8 очок, але останні зіграли на один поєдинок менше, ніж клуб Мессі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в недавньому матчі проти київського "Динамо" в Лізі чемпіонів зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду забив свій 750-й гол у кар'єрі.