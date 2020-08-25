Мессі повідомив "Барселону", що залишає клуб – Marca

Максим Іншаков Футбол 21:02, 25.08.2020 Оновлено: 21:07, 25.08.2020

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі вирішив остаточно покинути команду, стверджує Marca.

За інформацією джерела, аргентинець хоче скористатися своїм правом розірвати контракт в односторонньому порядку і вже повідомив клуб по факсу про своє бажання піти.

Відзначається, що даний пункт закінчився 10 червня, проте нетипова ситуація з коронавірусом ймовірно, дозволить гравцеві скористатися даною опцією.

Очікується, що Мессі не братиме участі в тренуваннях команди в ці вихідні і не стане проходити тестування на коронавірус.

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21 серпня стало відомо, що в керівництві "синьо-гранатових" допустили можливий продаж 33-річного зоряного гравця. При цьому в "Барселоні" постараються утримати Мессі. Нинішній контракт аргентинця з клубом закінчується влітку 2021 року.

Раніше нідерландський наставник Роналд Куман на презентації в зв'язку з призначенням його на посаду головного тренера "Барселони", висловився про Ліонеля Мессі.

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