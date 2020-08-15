Мессі поставив ультиматум "Барселоні" – іспанська радіостанція

Максим Іншаков Футбол 17:15, 15.08.2020 Оновлено: 17:31, 15.08.2020

Після розгромної поразки "Барселони" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів від "Баварії" (2:8) радіостанція Cadena COPE повідомила, що Мессі поставив команді ультиматум.

Аргентинець покине команду в 2021 році, якщо керівництво каталонців не вживе жодних заходів із реструктуризації команди. Лео залишиться тільки в разі кардинальних змін у клубі.

Чинний контракт Мессі з "Барселоною" розраховано до літа 2021 року.

Мессі готовий піти з "Барселони"
Twitter Cadena COPE

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Ліверпуль" отримає бонусну виплату від "Барселони" якщо півзахисник Філіппе Коутінью, який виступає за "Баварію" на правах оренди з каталонського клубу, виграє Лігу чемпіонів.

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