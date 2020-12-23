Мессі побив "вічний" рекорд Пеле

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі, відзначившись голом у матчі 15-го туру чемпіонату Іспанії з "Вальядолідом" (0:3), вийшов на перше місце в світі за кiлькiстю голів, забитих за один клуб – 644.

Аргентинський футболіст, виступаючи за "Барселону" з 2003 року, за 749 матчів обійшов досягнення легендарного бразильського форварда Пеле.

"Король футболу" грав за "Сантос" з 1956 по 1974 рік та реалізував за цей час 643 удару. Рекорд Пеле тримався більше 40 років, за що отримав назву вічного.

33-річний Мессі є вихованцем футбольної академії "Барселони". У складі першої команди виступає з 17 років.

З того часу разом з клубом він виграв десять титулів чемпіона Іспанії, чотири Ліги чемпіонів УЄФА, шість Кубків Іспанії, вісім суперкубків Іспанії, три Суперкубку Європи і три чемпіонати світу серед клубів. Шість разів ставав кращим бомбардиром Ліги чемпіонів УЄФА і сім раз – чемпіонату Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в недавньому матчі проти київського "Динамо" в Лізі чемпіонів зоряний нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду забив свій 750-й гол у кар'єрі.