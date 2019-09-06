Мессі підписав із "Барселоною" унікальний договір

У контракті аргентинського нападника "Барселони" Ліонеля Мессі є пункт, який дозволяє йому залишити клуб у кінці будь-якого сезону.

Ліонель Мессі

Як повідомляє видання El Pais, угода Мессі з "Барселоною" діє до літа 2021 року. У ній прописана умова, яка дозволяє аргентинцю розривати договір за власним бажанням 30 червня кожного року. У такий спосіб керівництво "Барселони" надало Мессі право самому ухвалювати рішення щодо свого майбутнього.

Також повідомляється, що аналогічні угоди були підписані свого часу з іншими легендами "Барселони" Андресом Іньєстою, Хаві та Карлесом Пуйолем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені знаменитого університету в Бельгії вивели формулу і з'ясували, хто сильніший — Мессі чи Роналду.

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