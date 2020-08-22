Мессі може перейти в "Ювентус" до Роналду

Найбільш високі шанси придбати аргентинського нападника "Барселони" Ліонеля Мессі у французького "Парі Сен-Жермен" і італійських "Інтера" і "Ювентуса", де грає Кріштіану Роналду, повідомляє The Sun.

Відзначається, що ПСЖ здатний запропонувати велику суму за перехід аргентинця, в той час, як в Італії Мессі міг би платити менше податків, ніж в Іспанії, що також може вплинути на вибір самого футболіста.

21 серпня стало відомо, що в керівництві "синьо-гранатових" допустили можливий продаж 33-річного зоряного гравця. При цьому в "Барселоні" постараються утримати Мессі. Нинішній контракт аргентинця з клубом закінчується влітку 2021 року.

Раніше нідерландський наставник Роналд Куман на презентації в зв'язку з призначенням його на посаду головного тренера "Барселони", висловився про Ліонеля Мессі на тлі новин про можливий відхід аргентинця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Барселони" Кіке Сетьєн був звільнений зі своєї посади через кілька днів після ганебної поразки у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Баварії" з рахунком 2:8.

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