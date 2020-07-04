Мессі може перейти в "Манчестер Сіті", – джерело

Максим Богданов Футбол 10:29, 4.07.2020 Оновлено: 10:31, 4.07.2020

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі може продовжити кар'єру в "Манчестер Сіті".

Як повідомляє аргентинський журналіст Fox Sports Крістіан Мартін, найреальнішим варіантом продовження кар'єри для 33-річного страйкера є "Манчестер Сіті".

"Є реальна можливість переходу Лео Мессі з "Барселони" в "Манчестер Сіті". Це підтверджується моїми джерелами в Каталонії і Англії. Угода стане великим успіхом для всіх сторін", – написав Мартін в Instagram.

Instagram Крістіана Мартіна

3 червня стало відомо, що аргентинець призупинив переговори про новий контракт з каталонцями і планує покинути клуб після закінчення діючого договору – влітку 2021 року.

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