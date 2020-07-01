Мессі легендарним ударом забив 700-й гол у кар'єрі

Гол нападника "Барселони" та збірної Аргентини Ліонеля Мессі у ворота "Атлетіко" в рамках 33-го туру чемпіонату Іспанії став для нього 700-м в кар'єрі.

На 50-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1 Мессі впевнено реалізував пенальті, забивши легендарним ударом у стилі Паненки. Тепер на його рахунку 630 голів за "Барселону" і 70 голів за збірну Аргентини.

Ліонель Мессі забив 700-й гол у кар'єрі Twitter Goal

Відзначимо, що аргентинець став сьомим футболістом в історії і другим серед діючих гравців, яким підкорилося це досягнення. Неважко здогадатися, що іншим членом "клубу 700" раніше став форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду, на рахунку якого вже 728 голів.

Разом з ними в цьому почесному списку знаходяться бразильці Пеле і Ромаріо, угорець Ференц Пушкаш, німець Герд Мюллер і австрієць Йозеф Біцан.

Ліонель Мессі забив 700-й гол у кар'єрі Twitter ESPN Stats & Info

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на гол Мессі, "Барселона" не зуміла перемогти "Атлетіко" і втратила важливі очки в чемпіонській гонці з "Реалом".