Мессі ледь не побився із суперниками після матчу збірної Аргентини. Відео

Зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі вступив у словесну перепалку з болівійцями після матчу другого туру відбору на чемпіонаті світу 2022 року.

Після фінального свистка нападник посварився з капітаном суперників Марсело Морено, який раніше виступав за донецький "Шахтар", та їхнім тренером Лукасом Навою. Справа ледь не дійшла до бійки. Причина конфлікту залишається невідомою.

Відзначимо, що Аргентина здобула першу виїзну перемогу над Болівією з 2005 року. Морено відкрив рахунок у матчі, але гостям вдалося переломити хід зустрічі і виграти з результатом 2:1. У стартовому турі відбору на ЧС-2022 аргентинці здобули мінімальну перемогу над Еквадором (1:0), а Болівія розгромно поступилася бразильцям (0:5).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мессі увійшов до трійки найбільш здешевілих футболістів у 2020 році.