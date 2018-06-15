МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу
Чемпіонат світу 2018
ТаблицяКалендарНовини

Мессі і Роналду на потилиці: стиліст заклав круті зачіски клієнтам

1.4тЧитати новину російською

Стиліст з Сербії Маріо Хвала вражає своєю майстерністю. Хлопець створює запаморочливі шедеври на головах своїх клієнтів.

Новини
"Отримуй, Росія": Роббі Вільямс показав непристойний жест на ЧС-2018

Напередодні старту чемпіонату світу в Росії перукар зробив клієнтам на потилиці портрети лідерів збірних Аргентини та Португалії Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду.

"Робота займає від п'яти до семи годин. Коли я зробив портрет Кріштіану Роналду, то отримав безліч позитивних відгуків. Люди були здивовані", - цитує Хвала AFP.

Нагадаємо, Аргентина свій перший матч на ЧС-2018 зіграє 16 червня зі збірною Ісландії - початок матчу о 16.00. Португалія 15 червня зіграє з іспанцями - початок трансляції о 21.00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Іспанії за день до страту ЧС-2018 залишилася без головного тренера.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Особи
Ліонель МессіКріштіану Роналду
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги