Мессі і Роналду на потилиці: стиліст заклав круті зачіски клієнтам

Стиліст з Сербії Маріо Хвала вражає своєю майстерністю. Хлопець створює запаморочливі шедеври на головах своїх клієнтів.

Напередодні старту чемпіонату світу в Росії перукар зробив клієнтам на потилиці портрети лідерів збірних Аргентини та Португалії Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду.

"Робота займає від п'яти до семи годин. Коли я зробив портрет Кріштіану Роналду, то отримав безліч позитивних відгуків. Люди були здивовані", - цитує Хвала AFP.

Serbian hairdresser "draws" Messi and Ronaldo for World Cup fans pic.twitter.com/o6qzVsnNlx - CGTN (@CGTNOfficial) 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, Аргентина свій перший матч на ЧС-2018 зіграє 16 червня зі збірною Ісландії - початок матчу о 16.00. Португалія 15 червня зіграє з іспанцями - початок трансляції о 21.00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Іспанії за день до страту ЧС-2018 залишилася без головного тренера.