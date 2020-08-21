Мессі готовий піти з "Барселони" – ЗМІ

Зірка "Барселони" Ліонель Мессі перервав відпустку заради зустрічі з новим тренером команди Рональдом Куманом. На ній обговорювалося питання майбутнього аргентинця в каталонському клубі.

Як повідомляє видання AS, Мессі схиляється до того, щоб піти з "Барселони". У той же час, він знає про те, що йому буде непросто піти з каталонського клубу через чинний контракт, який закінчується влітку 2021 року.

Представники "Барселони" відмовилися коментувати зустріч Кумана і Мессі, сказавши тільки, що новий проект Кумана буде будуватися навколо десятого номера "синьо-гранатових", який, нагадаємо, належить саме Мессі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у аргентинця були проблеми з колишнім тренером клубу Кіке Сетьєном і його помічником. Футболіст був незадоволений грою "Барселони" і назвав команду слабкою.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!