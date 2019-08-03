Мессі дискваліфікували

Американська федерація футболу (CONMEBOL) прийняла рішення про дискваліфікацію нападаючого збірної Аргентини Ліонеля Мессі терміном на три місяці, повідомляє El Mundo.

Дискваліфікація футболіста починається 3 серпня. Таким чином, форвард не зможе грати за національну команду Аргентини в товариських матчах проти збірних Чилі, Мексики і Німеччини. Крім того, Мессі зобов'язали виплатити штраф у розмірі 50 тисяч доларів.

Футболіст вже отримав покарання за вилучення в матчі за третє місце на турнірі проти команди Чилі. Поведінка аргентинця коштувало йому штрафу в розмірі 1,5 тисячі доларів і відсторонення на один матч.

У цій грі Мессі був видалений з поля за бійку з Гарі Меделем, а після поєдинку звинуватив Американську конфедерацію футболу в корупції.

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