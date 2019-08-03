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Мессі дискваліфікували

Мессі дискваліфікували
Знаменитий футболіст не зможе грати за команду
1.9т Читати матеріал російською

Американська федерація футболу (CONMEBOL) прийняла рішення про дискваліфікацію нападаючого збірної Аргентини Ліонеля Мессі терміном на три місяці, повідомляє El Mundo.

Дискваліфікація футболіста починається 3 серпня. Таким чином, форвард не зможе грати за національну команду Аргентини в товариських матчах проти збірних Чилі, Мексики і Німеччини. Крім того, Мессі зобов'язали виплатити штраф у розмірі 50 тисяч доларів.

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Мессі дискваліфікували

Футболіст вже отримав покарання за вилучення в матчі за третє місце на турнірі проти команди Чилі. Поведінка аргентинця коштувало йому штрафу в розмірі 1,5 тисячі доларів і відсторонення на один матч.

У цій грі Мессі був видалений з поля за бійку з Гарі Меделем, а після поєдинку звинуватив Американську конфедерацію футболу в корупції.

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Ліонель Мессі
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