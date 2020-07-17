Мессі: "Барселона" – слабка команда

Після домашньої поразки в матчі іспанської Ла Ліги проти "Осасуни" та чемпіонства мадридського "Реала" Ліонель Мессі емоційно відреагував на останні результати "Барселони".

""Барселона" – слабка команда, яку можна перемогти за допомогою достатнього ентузіазму й інтенсивності. Ми втратили велику кількість очок там, де не повинні були цього робити. Нам потрібно бути самокритичними. Це стосується як гравців, так і всього клубу в цілому. Якщо ми хочемо виграти Лігу чемпіонів, то нам потрібно змінюватися. Якщо ми продовжимо в тому ж дусі, то програємо "Наполі"", – цитує слова Мессі видання Goal.

Нагадаємо, що перший матч на стадії 1/8 фіналу "Барселона" на виїзді зіграла внічию з "Наполі" (1:1). У разі перемоги над італійською командою, каталонці зустрінуться з переможцем пари "Челсі" – "Баварія" (0:3 після першої гри).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Мессі може залишити "Барселону". У нього виникли проблеми з керівництвом в процесі підписання нового контракту.