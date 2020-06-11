Мессі або Роналду: вчені з'ясували, хто краще

Михайло Морозов Футбол 09:47, 11.06.2020

Інформаційна компанія з Нідерландів SciSports спільно з бельгійським Університетом Левена з'ясувала, що нападник "Барселони" Ліонель Мессі в два рази перевершує свого одвічного суперника Кріштіану Роналду з "Ювентуса".

Як повідомляє видання Sport.es, вчені проаналізували величезну кількість ігрових параметрів, які показують, як дії футболіста на полі впливають на результат матчу. Дослідження оцінювало період з 2013 по 2018 рік, в рамках якого Роналду чотири рази ставав володарем "Золотого м'яча" і чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.

Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду

Незважаючи на високу результативність та успішність португальця в ці п'ять років, показник ефективності Мессі в два рази перевищив результат Роналду – 1,21 проти 0,61.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше португалець встановив історичне досягнення серед футболістів.

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