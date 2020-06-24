Мессі – 33: в мережі показали 50 найкращих голів у кар'єрі аргентинця

Сьогодні, 24 червня, однією з головних зірок світового футболу Ліонелю Мессі виповнилося 33 роки.

На YouTube-каналі InMessionante опублікували відео, в якому зібрані 50 найкращих голів у кар'єрі аргентинського нападника "Барселони".

Мессі, який приєднався до "синьо-гранатових" у 13 років, а вже у 17-річному віці забив свій перший гол, взяв участь у 722 матчах за каталонський клуб, в яких забив 629 голів і віддав 270 результативних передач. Він також зіграв 138 поєдинків за збірну Аргентини, відзначившись 70 голами і 42 ассистами, та є шестиразовим володарем "Золотого м'яча".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з недавніх матчів Мессі встановив унікальне досягнення в історії чемпіонатів Іспанії.