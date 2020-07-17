Мессі дивно відреагував на власний гол: відео моменту

Олександр Чеканов Футбол 19:23, 17.07.2020 Оновлено: 20:15, 17.07.2020

Лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі відзначився дивною поведінкою під час матчу 37-го туру чемпіонату Іспанії з "Осасуною".

На 62-й хвилині домашньої для "блаугранас" зустрічі команда Кіке Сетьєна заробила право на штрафний, який успішно реалізував Мессі. Однак замість радості від забитого гола, аргентинець лише роздратовано махнув рукою.

Найімовірніше, у такий спосіб Ліонель висловив невдоволення грою і результатами команди, яка не змогла стати чемпіоном, поступившись першим рядком головному ворогу – мадридському "Реалу".

Відзначимо, що після гри з "Осасуною", яка завершилася поразкою "Барселони" 1:2, Мессі розкритикував команду, назвавши її слабкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ не виключають, що Ліонель Мессі піде з "Барселони" наступного літа.

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