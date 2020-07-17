Мессі дивно відреагував на власний гол: відео моменту

Лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі відзначився дивною поведінкою під час матчу 37-го туру чемпіонату Іспанії з "Осасуною".

На 62-й хвилині домашньої для "блаугранас" зустрічі команда Кіке Сетьєна заробила право на штрафний, який успішно реалізував Мессі. Однак замість радості від забитого гола, аргентинець лише роздратовано махнув рукою.

Messi 's reaction after scoring the Goal loooooooool he' s pissed pic.twitter.com/4ZY0DjKQQS - Rohit³⁴ (@ MessiFC10i) July 16, 2020

Швидше за все, таким чином Ліонель висловив невдоволення грою і результатами команди, яка не змогла стати чемпіоном, поступившись першим рядком головному ворогу – мадридському "Реалу".

Відзначимо, що після гри з "Осасуною", яка завершилася поразкою "Барселони" 1:2, Мессі розкритикував команду, назвавши її слабкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ не виключаються, що Ліонель Мессі піде з "Барселони" наступного літа.