Мессі дивно відреагував на власний гол: відео моменту

Лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі відзначився дивною поведінкою під час матчу 37-го туру чемпіонату Іспанії з "Осасуною".

На 62-й хвилині домашньої для "блаугранас" зустрічі команда Кіке Сетьєна заробила право на штрафний, який успішно реалізував Мессі. Однак замість радості від забитого гола, аргентинець лише роздратовано махнув рукою.

Messi 's reaction after scoring the Goal loooooooool he' s pissed pic.twitter.com/4ZY0DjKQQS