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Мессі дивно відреагував на власний гол: відео моменту

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
2,7 т.
Ліонель Мессі

Ліонель Мессі забив гол у ворота "Осасуни".

Лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі відзначився дивною поведінкою під час матчу 37-го туру чемпіонату Іспанії з "Осасуною".

На 62-й хвилині домашньої для "блаугранас" зустрічі команда Кіке Сетьєна заробила право на штрафний, який успішно реалізував Мессі. Однак замість радості від забитого гола, аргентинець лише роздратовано махнув рукою.

Швидше за все, таким чином Ліонель висловив невдоволення грою і результатами команди, яка не змогла стати чемпіоном, поступившись першим рядком головному ворогу – мадридському "Реалу".

Відзначимо, що після гри з "Осасуною", яка завершилася поразкою "Барселони" 1:2, Мессі розкритикував команду, назвавши її слабкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ не виключаються, що Ліонель Мессі піде з "Барселони" наступного літа.

Чемпіонат ІспаніїФК БарселонаЛіонель Мессі
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