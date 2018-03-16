Меркель прокоментувала бойкот ЧС-2018 в Росії

Збірна Німеччини не планує бойкотувати чемпіонат світу з футболу, який з 14 червня по 15 липня пройде на території Російської Федерації.

Про це на прес-конференції в Берліні повідомила канцлер ФРН Ангела Меркель, коментуючи можливу відмову німців від участі в ЧС-2018.

"Зараз мова не йде про бойкот чемпіонату світу з футболу", - наводить слова Меркель "Інтерфакс".

Нагадаємо, раніше глава Німецького футбольного союзу (DFB) Райнхар Гріндель висловився про бойкот ЧС-2018, озвучивши офіційну позицію Німеччини.

Як повідомляв "Обозреватель", Англія готова бойкотувати майбутній Мундіаль в разі, якщо буде доведена вина Кремля в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля на території Великобританії.