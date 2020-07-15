Мер Івано-Франківська про клуб-суперника: ганебна команда бариг

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у різких тонах розкритикував суддівство і футбольний клуб "Інгулець" після матчу з "Прикарпаттям" у 24-му турі чемпіонату України у Першій лізі.

У цій грі івано-франківці програли з рахунком 0:1. Головний арбітр зустрічі Іван Бондар поставив пенальті на останній доданій хвилині, а в другому таймі видалив одного з гравців і головного тренера "Прикарпаття".

"Футбол продажний! "Інгулець" – це ганебна команда бариг! Суддя просто вбиває команду і це по телебаченню і при Макаровi! 93-а хвилина – придуманий пенальті. Тому наш футбол ніколи не буде італійським чи німецьким!" – написав Марцінків у Facebook.

Facebook Руслана Марцінківа

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше грузинський нападник футбольного клубу "Інгулець" (смт Петрове, Кіровоградська область) Ніка Сичинава відзначився шедевральним голом у матчі 23-го туру чемпіонату України в Першій лізі проти луцької "Волині".