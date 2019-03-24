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"Мені щиро шкода ..." Шовковський звернувся до своїх фоловерiв

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Легендарний голкіпер "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський звернувся до своїх фоловерiв у Facebook з проханням не копіювати стиль його життя.

"Я ніколи не претендував на роль дороговказної зірки або проповідника, не прошу слідувати за мною і вже тим більше не закликаю до цього. Я просто живу своїм життям, займаюся улюбленою роботою, подорожую і насолоджуюся всім цим!" - написав уславлений футболіст у себе в обліковому записі.

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Відзначимо, що зараз Олександр знаходиться в Люксембурзі, де 25 березня наша національна команда з місцевою збірною проведе матч 2-го туру відбору на чемпіонат Європи з футболу-2020. Напередодні, букмекери назвали фаворита цього поєдинку.

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Особа
Олександр Шовковський
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