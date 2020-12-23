Мені не зрозумілі такі клуби, як "Інгулець", "Рух", "Минай", – президент "Вереса"

Президент рівненського "Вереса" Іван Надєїн зізнався, що не зовсім розуміє бізнес-стратегію таких клубів, як "Інгулець" (Петрово), "Минай" (Минай) і "Рух" (Ковалівка).

В інтерв'ю на YouTube-каналі Veres TV він висловив думку, що для кожної команди дуже важлива підтримка вболівальників у місті, в якому вона базується. За його словами, якщо в населеному пункті проживає близько однієї або двох тисяч чоловік, то клуб може легко зникнути, якщо президент втратить до нього інтерес.

"У сучасному українському футболі мені не зовсім зрозумілі такі команди, як "Інгулець", "Рух", "Минай". Це досить амбітні клуби, у них дійсно є підтримка президентів. Велику шану викликає те, що люди вкладають великі гроші, і у них є результат, але стратегічно це не зовсім правильно, тому що у цих команд немає великого міста, яке б їх підтримувало. Наприклад, якщо вони базуються в населеному пункті, в якому живе 1000 або 2000 людей, то клуб просто зникне, якщо президент втратить інтерес", – поділився своєю думкою Надєїн.

Відзначимо, що зараз команда з Рівного посідає друге місце в Першій лізі України, але має матч у запасі і може вийти в лідери в разі перемоги в ньому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Верес" пробився до чвертьфіналу Кубка країни, де зіграє з луганською "Зорею".