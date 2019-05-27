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Мені казали, що я зрадник, але час розставив крапки над "і" — Владислав Ващук у бліц-шоу "Без гриму"

2.5тЧитати матеріал російською

Футболіст, який по праву увійшов до числа найкращих гравців київського "Динамо" всіх часів, один із головних моторів зоряної команди Лобановського, "Іуда" для одних, і кумир для інших фанатів футболу – Владислав Ващук у бліц-шоу "Без гриму" розповість про те , чому Андрій Шевченко може конкурувати з Мессі, а з Роналду – ні, чому футболісти танцюють під "Гриби", яка буває алергія на черешню і як досвід футбольного захисника допомагає в захисті власних дітей.

Не пропустіть 28 травня о 07:30 на ОbozTV

Мені казали, що я зрадник, але час розставив крапки над "і" — Владислав Ващук у бліц-шоу "Без гриму"

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVБез гриму
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