Мені казали, що я зрадник, але час розставив крапки над "і" — Владислав Ващук у бліц-шоу "Без гриму"

Футболіст, який по праву увійшов до числа найкращих гравців київського "Динамо" всіх часів, один із головних моторів зоряної команди Лобановського, "Іуда" для одних, і кумир для інших фанатів футболу – Владислав Ващук у бліц-шоу "Без гриму" розповість про те , чому Андрій Шевченко може конкурувати з Мессі, а з Роналду – ні, чому футболісти танцюють під "Гриби", яка буває алергія на черешню і як досвід футбольного захисника допомагає в захисті власних дітей.

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