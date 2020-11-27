Менеджер Марадони: Дієго дозволив собі померти, адже більше не хотів жити

Менеджер і друг легендарного футболіста Дієго Марадони, який помер в середу, 25 листопада, Стефано Чечі вважає, що аргентинець свідомо не боровся за те, щоб продовжувати жити.

Він заявив, що Марадона втомився від проблем, що його оточували, й став слабким фізично і морально. На його думку, самим собою Дієго перестав бути в 17 років, коли став зіркою.

"Зараз ведеться розслідування смерті Марадони, люди вказують на те, що можна було зробити інакше, але ця ситуація схожа на все його життя. Дієго перестав бути собою в 17 років. До нього важко було знайти підхід як до особистості, оскільки він був вразливим, вкрай неспокійним, скромним і добродушним. Останнім часом Марадона став слабким фізично і морально. Я думаю, що він втомився і дозволив собі померти, оскільки більше не хотів жити. Хаос, який панував у його родині, не давав йому спокою", – цитує слова Чечі видання Football-Italia.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Аргентині пройшли секретні похорон Марадони. Раніше розтин встановив причину його смерті.