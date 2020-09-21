Мене нудить від Курченка, – колишній віцепрезидент "Динамо"

Колишній власник харківського "Металіста" Сергій Курченко знищив клуб і не дав тому досягти високих цілей.

Про це заявив колишній спортивний директор "синьо-жовтих", ексвіцепрезидент київського "Динамо" Євген Красніков.

"Ніколи в житті не дивився з Курченком футбол. Говорили, що він взагалі поняття не має, що це таке. Він бізнесмен, намагався заробити правдами і неправдами. Але футбол він не розумів, вникати не хотів. "Металіст" під укіс він пустив. Мене нудить від цього Курченка, він поховав усі починання. Ми б могли і з "Шахтарем" поборотися, якби він задню не дав. Він здав всі позиції", – заявив нинішній власник харківського "Металу" в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Красніков розповів про те, як Ринат Ахметов і Мірча Луческу купили в "Шахтар" найкращих бразильських футболістів.