"Мене часто називають диктатором": в мережі згадали найбільш пам'ятні цитати Лобановського

18 років тому, 13 травня 2002 року, у віці 63 років помер легендарний тренер Валерій Лобановський.

OBOZREVATEL пропонує вам згадати найбільш пам'ятні цитати Метра, які допоможуть краще зрозуміти його життєву і футбольну філософію.

Валерій Лобановський Российская газета

"Мене часто називають диктатором. Я категорично з цим не згоден. Диктатор – це той, хто готовий наказувати, не вдаючись у міркування опонента. Я завжди пропоную гравцям оскаржити мої пропозиції".

"Рух – це життя, спокій – це смерть".

"Гра забувається, а результат назавжди залишиться в історії".

"Намагатися скопіювати якийсь ідеал – заняття даремне. Випередження – ось єдиний сенс роботи".

"Критикувати не тільки можна, а й треба. І якщо критика конструктивна, якщо в ній є якесь раціональне зерно, то вона йде тільки на користь тим, кого критикують".

"Компромісом справі не допоможеш: треба піти на ризик сьогодні, бо завтра, можливо, ризикувати вже буде нічим".

"Бути тренером значно складніше, ніж гравцем. На полі ти керуєш тільки м'ячем, а у бровки ти керуєш людьми".

"Я взагалі не поділяю перемоги і поразки, це неминучі складові частини одного процесу".

"Тренер – це творча особистість. А творча особистість має право на помилку".

"Спочатку я розглядав футбол виключно як заняття, що дозволяє відволіктися від напруженої інтелектуальної роботи".

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 травня 2002 року відбувся останній матч легендарного Валерія Лобановського. Тоді його "Динамо" приїхало в Запоріжжя на виїзний матч проти місцевого "Металурга".