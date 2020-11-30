Меладзе приїжджає з РФ і дає концерти, а ми граємо без фанатів, – тренер клубу УПЛ

Головний тренер "Колоса" із села Ковалівка Руслан Костишин обурився через те, що уболівальників не пускають на матчі української Прем'єр-ліги.

Він не розуміє, чому в Україні проходять концерти й шоу з глядачами, але на стадіон фанатам ходити заборонено. Наставник зазначив, що на таких заходах далеко не всі дотримуються маскового режиму.

"Чому ми граємо без уболівальників? Я не можу цього зрозуміти. Валерій Меладзе приїжджає з Росії і дає концерти в Києві, і там аншлаг. "Ліга Сміху" з глядачами. Там у закритих приміщеннях проходять концерти з глядачами, а на свіжому повітрі на стадіонах не дозволяють присутність уболівальників. Немає логіки. Де здоровий глузд? Дивлюся концерт – там у першому ряду в масках, а далі всі без масок. І це мене обурює. Чому на стадіони не можна пускати якусь кількість глядачів?" – цитує Костишина офіційний сайт "Колоса".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поліція побила фанатів за безлади на матчі чемпіонату України з футболу.