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Мексиканський футболіст забив фантастичний гол "гарматою"

3.1тЧитати новину російською

Правий вінгер мексиканського клубу "УАНЛ Тигрес" Хав'єр Акіно відзначився фантастичним "пострілом" у 4-му турі Кубка країни. Епізод стався в домашньому поєдинку проти "Атлетіко Сан-Луїс".

На 37-й хвилині за рахунку 1:0 28-річний півзахисник збірної Мексики практично без розбігу "включив" найпотужнішу "гармату" і завдав сильного удару метрів з 25. М'яч залетів точно в дев'ятку, не залишивши шансів голкіперу.

Гра завершилася з рахунком 5:1 на користь "Тигрес". OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей шедевр.

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Нагадаємо, що недавно Іньєста забив дебютний гол-шедевр в Японії, повторивши геніальний трюк Беркампа.

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Тема
чемпіонат Мексики
Місце
Мексика
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Мироненко Ання
Мироненко Ання
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