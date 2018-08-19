Мексиканський футболіст забив фантастичний гол "гарматою"

Правий вінгер мексиканського клубу "УАНЛ Тигрес" Хав'єр Акіно відзначився фантастичним "пострілом" у 4-му турі Кубка країни. Епізод стався в домашньому поєдинку проти "Атлетіко Сан-Луїс".

На 37-й хвилині за рахунку 1:0 28-річний півзахисник збірної Мексики практично без розбігу "включив" найпотужнішу "гармату" і завдав сильного удару метрів з 25. М'яч залетів точно в дев'ятку, не залишивши шансів голкіперу.

Гра завершилася з рахунком 5:1 на користь "Тигрес". OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей шедевр.

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