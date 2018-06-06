Мексиканські футболісти влаштували оргію з 30 повіями перед ЧС

Футболісти збірної Мексики перед від'їздом на ЧС в Росії вирішили як слід розважитися. Гравці влаштували вечірку і запросили на неї 30 повій.

За інформацією місцевого видання, дев'ять членів команди орендували для свята будинок у передмісті Мехіко, куди й прибули жриці кохання, повідомляє TVNotas.

Відзначається, що серед мексиканських футболістів були в тому числі воротар Гільєрмо Очоа, захисник Карлос Сальседо, півзахисники Джованні дос Сантос і Марко Фабіан, а також нападник Рауль Хіменес.

Місцеві футбольні органи не покарають футболістів, оскільки неподобство проходило у вільний від тренувального процесу час.

На мундіалі мексиканці зіграють в групі F з Німеччиною, Швецією і Південною Кореєю. Перший матч збірна Мексики проведе з підопічними Йоахіма Льова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної Росії влаштував цирк на прес-конференції.