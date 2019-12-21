Російський спортивний коментатор Василь Уткін дозволив собі грубі образи на адресу українського футболіста, форварда іспанського "Альбасете" Романа Зозулі.

"Я не знаю, що за футболіст Роман Зозуля, не підтримую жодні цькування і мені глибоко байдужі питання внутрішньої політики України, а також самосвідомість іспанських уболівальників-ліваків, але у цієї людини на чолі великими буквами написано" Я М*ДАК". А коли він поверне праву долоню тильним боком, там на пальцях буде написано "КІНЧЕНИЙ", як у алкоголіків – по одній букві на пальці, а всього їх на руці у хлопця вісім, бо він тварина. Напевно хороший товариш, слухняний син і, не сумніваюся, патріот", – написав Уткін у своєму телеграм-каналі.

Роман Зозуля Marca

Як повідомляв OBOZREVATEL :

матч чемпіонату Іспанії між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів стосовно екснападника збірної України Романа Зозулі.

у МЗС України відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.

Роман Зозуля подякував співвітчизникам за підтримку після скандалу зі звинуваченнями в нацизмі з боку іспанських фанатів.

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