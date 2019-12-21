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21 грудня • оновлено в 12:24
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"М*дак кінчений": російський журналіст обматюкав Зозулю

3.9т
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Російський спортивний коментатор Василь Уткін дозволив собі грубі образи на адресу українського футболіста, форварда іспанського "Альбасете" Романа Зозулі.

"Я не знаю, що за футболіст Роман Зозуля, не підтримую жодні цькування і мені глибоко байдужі питання внутрішньої політики України, а також самосвідомість іспанських уболівальників-ліваків, але у цієї людини на чолі великими буквами написано" Я М*ДАК". А коли він поверне праву долоню тильним боком, там на пальцях буде написано "КІНЧЕНИЙ", як у алкоголіків – по одній букві на пальці, а всього їх на руці у хлопця вісім, бо він тварина. Напевно хороший товариш, слухняний син і, не сумніваюся, патріот", – написав Уткін у своєму телеграм-каналі.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

Marca

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Автор
Денис Карпов
Особи
Роман Зозуля Василь Уткін
Місце
Росія
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Andrii Andrii
Andrii Andrii
ордынские тролли даже в субботу на работе)
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0
0
Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Сосуля одним словом
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3
3
Он Алекс
Он Алекс
Быд..ятину из россиян не вытравить
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3
2

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