Мбаппе заразився COVID-19 і прийшов на тренування збірної Франції

Нападаючий ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе здав позитивний тест на коронавірус вранці 7 вересня, провів тренування в загальній групі і лише в кінці заняття дізнався, що у нього позитивний результат

Як повідомляє офіційний сайт збірної, футболіста відправили додому.

Кілліан Мбаппе здав позитивний тест на COVID-19 Twitter Equipe de France

Зараження вже підтверджено у Неймара, Мауро Ікарді, Анхеля ді Марії, Леандро Паредеса, Кейлор Наваса і Маркіньоса. Мбаппе пропустить матч Франції проти збірної Хорватії в Лізі націй 8 вересня.

Відзначимо, що Кіліан є найдорожчим футболістом світу за інформацією авторитетного порталу Transfermarkt. Його трансферна вартість становить 180 мільйонів євро.

У сезоні 2019/20 Мбаппе взяв участь в 33 матчах за французький клуб, записавши на свій рахунок 30 голів і 17 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Реал" хоче безкоштовно оформити трансфер Мбаппе з ПСЖ.

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