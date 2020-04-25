"Маю справу з кін*енним боягузом": Уткін назвав Соловйова "злісної мерзотою"

Максим Богданов Футбол 22:13, 25.04.2020 Оновлено: 22:16, 25.04.2020

Відомий російський коментатор Василь Уткін не зміг стриматися, коментуючи можливу бійку з пропагандистом телеканалу "Росія" Володимиром Соловйовим.

Володимир Соловйов і Василь Уткін

"Я знаю, що маю справу з боягузом, з кінченим боягузом. Все це, повторюю, каже чоловік, який ходить під охороною двох офіцерів ФСО. Людина, яка загрожує не просто перекинути, перемогти іншого, а ще й покалічити, ця людина – злісна мразь, безумовно. Іншого слова не існує", - заявив Уткін під час прямого ефіру в Youtube.

За словами журналіста, він уже переживав різного роду загрози.

"Як бачите, сиджу перед вами відносно здоровий. Максимальну шкода своєму здоров'ю я наношу сам якимись, може, надмірностями. Я фаталіст. І тi люди, хто мене знають, знають, що я хто завгодно, але не боягуз. І боятися я його не буду і кулаками загрожувати теж не буду. Журналіст, який переходить на кулаки, зневажає свою професію. Слово сильніше кулакiв. І ви в цьому щойно переконалися", – зазначив Уткін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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