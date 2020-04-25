Відомий російський коментатор Василь Уткін не зміг стриматися, коментуючи можливу бійку з пропагандистом телеканалу "Росія" Володимиром Соловйовим.
Володимир Соловйов і Василь Уткін
"Я знаю, що маю справу з боягузом, з кінченим боягузом. Все це, повторюю, каже чоловік, який ходить під охороною двох офіцерів ФСО. Людина, яка загрожує не просто перекинути, перемогти іншого, а ще й покалічити, ця людина – злісна мразь, безумовно. Іншого слова не існує", - заявив Уткін під час прямого ефіру в Youtube.
За словами журналіста, він уже переживав різного роду загрози.
"Як бачите, сиджу перед вами відносно здоровий. Максимальну шкода своєму здоров'ю я наношу сам якимись, може, надмірностями. Я фаталіст. І тi люди, хто мене знають, знають, що я хто завгодно, але не боягуз. І боятися я його не буду і кулаками загрожувати теж не буду. Журналіст, який переходить на кулаки, зневажає свою професію. Слово сильніше кулакiв. І ви в цьому щойно переконалися", – зазначив Уткін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 квітня Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували перепалку в мережі після того, як коментатор звинуватив у зраді уряд Росії.
Коментатор кинув йому виклик і запропонував провести Versus Battle. Соловйов відхилив пропозицію, назвавши опонента хворою людиною.
Пізніше Уткін висміяв Соловйова, придумавши пропагандисту ідеальне образливе прізвисько.
Соловйов спробував красиво відповісти, але облажався і був викритий у брехні.
Коментуючи конфлікт, спортивний журналіст сказав, що його опонент не розрахував власні сили і має намір повністю знищити пропагандиста.
У ситуацію втрутився російський публіцист Олександр Невзоров, захопившись діями Василя.
Після такого Соловйов не витримав і засипав коментатора новими образами. У відповідь Уткін знову викликав ведучого ТК "Росія" на батл, назвавши того фашистом.
Це остаточно вивело з себе улюбленого пропагандиста Кремля і він скотився до прямих погроз. Уткін відреагував фотожабою на Соловйова з пенісом в руці.
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