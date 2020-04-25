Головна Новини
25 квітня • оновлено в 23:13
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Маю справу з кін*енним боягузом": Уткін назвав Соловйова "злісної мерзотою"

4.2т
Читати матеріал російською

Відомий російський коментатор Василь Уткін не зміг стриматися, коментуючи можливу бійку з пропагандистом телеканалу "Росія" Володимиром Соловйовим.

Володимир Соловйов і Василь Уткін

Володимир Соловйов і Василь Уткін

"Я знаю, що маю справу з боягузом, з кінченим боягузом. Все це, повторюю, каже чоловік, який ходить під охороною двох офіцерів ФСО. Людина, яка загрожує не просто перекинути, перемогти іншого, а ще й покалічити, ця людина – злісна мразь, безумовно. Іншого слова не існує", - заявив Уткін під час прямого ефіру в Youtube.

За словами журналіста, він уже переживав різного роду загрози.

"Як бачите, сиджу перед вами відносно здоровий. Максимальну шкода своєму здоров'ю я наношу сам якимись, може, надмірностями. Я фаталіст. І тi люди, хто мене знають, знають, що я хто завгодно, але не боягуз. І боятися я його не буду і кулаками загрожувати теж не буду. Журналіст, який переходить на кулаки, зневажає свою професію. Слово сильніше кулакiв. І ви в цьому щойно переконалися", – зазначив Уткін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Володимир Соловйов Василь Уткін
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
4
Смішно
14
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Васька, ты зaebaл. Заткнись уже, ты никому не интересен
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
Кристина Cтефанова, пиарится Васа Уткин
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Bad News Bears
VS
FURIA
Победа Bad News Bears с форой в +1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Envy
VS
Yeah
Победа Envy с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Team Liquid
VS
MIBR
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Imperial
VS
Isurus
Победа Imperial
2,35 Сделать ставку
Complexity
VS
Team Vitality
Победа Complexity
2,00 Сделать ставку
Astralis
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в +1,5 карты
1.47 Сделать ставку
Orgless
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,48 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа Evil Genuises
1.55 Сделать ставку
Isurus
VS
BOOM
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Dignitas
VS
NiP
Победа NiP с форой в -1,5 карты
1.80 Сделать ставку