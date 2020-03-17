Французький півзахисник "Ювентуса" Блез Матюїді здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє пресслужба туринського клубу.

Блез Матюїді

Чемпіон світу в складі збірної Франції з 11 березня перебуває вдома на добровільній самоізоляції. У нього не виявлено ніяких симптомів вірусної інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня одноклубник Матюїді по "Ювентусу" Даніеле Руганi виявився інфікований коронавірусом COVID-19.

12 березня лідер "Ювентуса" Кріштіану Роналду повідомив клубу, що відмовляється повертатися в Італію з Португалії, де він відвідував матір, яка перенесла інсульт.

Нагадаємо, всі спортивні заходи в Італії були припинені до 3 квітня через спалах коронавируса.

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