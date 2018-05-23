Кріштіану Роналду намагалася позбавити життя рідна мати

Долорес Авейру, мати футболіста мадридського "Реала" Кріштіану Роналду, зізналася, що намагалася зробити аборт, коли була вагітна майбутнім футболістом.

"У мене вже було троє дітей, я намагалася зробити аборт і не змогла. На щастя, тому що Кріштіану став зіркою, яка висвітлила моє життя. Я хочу передати жінкам, щоб вони не робили цього", - написала Авейру в своїй новій книзі "Мужня матір".

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Як писав OBOZREVATEL раніше Роналду спіймали на інтрижку з пишногрудої британською моделлю Райан Сагден.

Відзначимо, що в другому-52 півфіналі Ліги чемпіонів Кріштіану Роналду забив неймовірний гол ножицями.