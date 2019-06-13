Мати братів Кокоріних розплакалася, дізнавшись нове рішення суду

Мама братів Кокоріних Світлана не змогла стримати емоцій після рішення Мосміськсуду залишити без зміни терміни вироку у справі про побиття чиновника.

Олександр Кокорін Советский Спорт

Світлана заплакала прямо в залі суду, дізнавшись, що її синів – нападника "Зеніту" Олександра Кокоріна і його брата Кирила – не збираються відпускати. Залишив суд у силі і вирок щодо футболіста "Краснодара" Павла Мамаєва й Олександра Протасовицького.

Всі підсудні повинні відправитися в колонію. Оскільки день у СІЗО рахується за півтора дні в колонії загального режиму, заарештовані вже відбули рік покарання.

Братам Кокоріним залишилося сидіти 6 місяців, Мамаєву і Протасовицькому – 5 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATE:

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