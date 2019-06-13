Мати братів Кокоріних розплакалася, дізнавшись нове рішення суду

Мама братів Кокоріних Світлана не змогла стримати емоцій після рішення Мосміськсуду залишити без зміни терміни вироку у справі про побиття чиновника.
Олександр Кокорін
Советский Спорт
Світлана заплакала прямо в залі суду, дізнавшись, що її синів – нападника "Зеніту" Олександра Кокоріна і його брата Кирила – не збираються відпускати. Залишив суд у силі і вирок щодо футболіста "Краснодара" Павла Мамаєва й Олександра Протасовицького.
Всі підсудні повинні відправитися в колонію. Оскільки день у СІЗО рахується за півтора дні в колонії загального режиму, заарештовані вже відбули рік покарання.
Братам Кокоріним залишилося сидіти 6 місяців, Мамаєву і Протасовицькому – 5 місяців.
Як повідомляв OBOZREVATE:
Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора роки в'язниці, а його другу – один рік і п'ять місяців.
8 жовтня 2018-го Кокорін і Мамаєв у компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін ударив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.
11 жовтня Тверський суд Москви виніс рішення заарештувати Кокоріна і Мамаєва. Пізніше колишній зек розповів, що чекає знаменитих спортсменів у в'язниці.
Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.
6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.
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