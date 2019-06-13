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Мати братів Кокоріних розплакалася, дізнавшись нове рішення суду

9.9тЧитати матеріал російською

Мама братів Кокоріних Світлана не змогла стримати емоцій після рішення Мосміськсуду залишити без зміни терміни вироку у справі про побиття чиновника.

Олександр Кокорін

Олександр Кокорін

Советский Спорт

Світлана заплакала прямо в залі суду, дізнавшись, що її синів – нападника "Зеніту" Олександра Кокоріна і його брата Кирила – не збираються відпускати. Залишив суд у силі і вирок щодо футболіста "Краснодара" Павла Мамаєва й Олександра Протасовицького.

Всі підсудні повинні відправитися в колонію. Оскільки день у СІЗО рахується за півтора дні в колонії загального режиму, заарештовані вже відбули рік покарання.

Братам Кокоріним залишилося сидіти 6 місяців, Мамаєву і Протасовицькому – 5 місяців.

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Особи
Олександр КокорінПавло Мамаєв
Місце
РосіяМосква
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Чиновник на паРашке- священное животное.как корова в Индии.
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
А якже Українці повині знати хто кого побив на московії і що йому за це буде,цеж самі цікаві новини для Українця. Обоз нащо воно нам?
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