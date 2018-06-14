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Математики вирахували переможця ЧС-2018

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100 тисяч всіляких варіантів розвитку подій, ВВП країн-учасниць ЧС-2018, населення, рейтинг збірних, середній вік футболістів, їх результати і багато іншого використовували вчені з університетів Німеччини і Бельгії, щоб обчислити можливих переможців мундіалю.

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Складні математичні формули назвали головними претендентами на перемогу збірні Іспанії та Німеччини. Вони мають 17,8 і 17,1 відсотка перемогти в Росії, повідомляє ArXiv.org. Замкнула трійку фаворитів Бразилія - ​​12,3 відсотка. А ось в успіх збірної Росії не вірить навіть наука - 0,1 відсотка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Аргентині ув'язнені влаштували бунт через ЧС-2018.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
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