Матчі збірної України будуть скасовані через коронавірус - ЗМІ

Товариські матчі збірної України проти Польщі (27 березня, Хожув) і Франції (31 березня, Париж) будуть скасовані через коронавірус.

Як повідомляє інформагентство Zbirna, під заборону потраплять усі контрольні поєдинки збірних, заплановані на березень. З великою часткою ймовірності про це буде оголошено за підсумками наради УЄФА, яка має відбутися 17 березня.

Збірна України з футболу

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що виїзні товариські матчі нашої команди проти Франції та Польщі пройдуть при порожніх трибунах.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА прийняв рішення скасувати всі єврокубкові поєдинки, заплановані на 17-19 березня.

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