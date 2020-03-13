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13 березня • оновлено в 16:30
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Матчі збірної України будуть скасовані через коронавірус - ЗМІ

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Товариські матчі збірної України проти Польщі (27 березня, Хожув) і Франції (31 березня, Париж) будуть скасовані через коронавірус.

Як повідомляє інформагентство Zbirna, під заборону потраплять усі контрольні поєдинки збірних, заплановані на березень. З великою часткою ймовірності про це буде оголошено за підсумками наради УЄФА, яка має відбутися 17 березня.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що виїзні товариські матчі нашої команди проти Франції та Польщі пройдуть при порожніх трибунах.

OBOZREVATEL уважно стежить за ситуацією із впливом коронавірусу на спорт і розповідає про останні новини по цій темі в режимі онлайн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА прийняв рішення скасувати всі єврокубкові поєдинки, заплановані на 17-19 березня.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Теги
збірна Польщі з футболу Збірна Франції з футболу Збірна України з футболу
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