Матч "Зорі" в Лізі Європи увійде в історію футболу

Матч першого туру Ліги Європи між "Лестером" і "Зорею" обслужить французька бригада арбітрів на чолі з 36-річною Стефані Фраппар.

Як повідомляє видання zbirna, вперше в історії футболу на поєдинку основної сітки міжнародного турніру серед чоловіків буде працювати жінка. Помічниками француженки на лініях будуть Сіріль Муньє і Бенжамен Паже. Четвертий суддя – Йоан Хамель.

Відзначається, що в 2019 році Фраппар обслуговувала матч за Суперкубок УЄФА між "Ліверпулем" і "Челсі", який закінчився перемогою перших у серії пенальті.

Нагадаємо, що поєдинок першого туру Ліги Європи 2020/21 "Зоря" проведе в четвер, 22 жовтня, на стадіоні "Кінг Пауер Стедіум" в Лестері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше луганський клуб дізнався імена суперників по груповому турніру ЛЄ.