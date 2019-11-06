Матч "Ювентуса" в Москві ознаменувався гучним скандалом

Багато уболівальників "Локомотива" не потрапили на домашній матч Ліги чемпіонів проти "Ювентуса", купивши підроблені квитки на неофіційних сайтах, заплативши за них набагато більше номіналу.

Всі ці люди брали квитки на лівих сайтах (деякі за 7К) і на матч, швидше за все, не потраплять. # ЛокомотівЮвентус pic.twitter.com/2hZIBT4XPd - Ярослав Кулємін (@ya_coolemin) November 6, 2019

А цей чоловік витратив 360 тисяч на квитки всієї сім'ї в VIP-ложу, повідомляє sports.ru.

Людина купила квиток на # ЛокомотівЮвентус за 64k на неофіційному сайті. Штрихкод недійсний, на гру не потрапить. pic.twitter.com/ZyHiyeqyni - Leonid Volotko (@l_volotko) November 6, 2019

Не пощастило і родичам ексголкіпера збірної Росії Руслана Нігматулліна: вони прилетіли на гру з Казані, але купили фальшиві квитки.

Як же шкода людей. Мужик курив віп-квитки всієї сім'ї на офіційному сайті Локо (він так стверджує). Не пускають. Потрапив на 360 тисяч pic.twitter.com/fYkBbvE8dV - Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) November 6, 2019

Підроблені квитки продавалися на багатьох сайтах. Деякі виглядають зовсім грубо: наприклад, на одному в анонсі давно травмований Джефферсон Фарфан і Мануел Фернандеш, який іще влітку пішов із "Локо".

Ціни позамежні: наприклад, найдешевший квиток на Південну трибуну (сектор активних фанатів "Локо" за воротами) коштував 17 тисяч рублів. Абонемент на ті ж місця зі включеними матчами ЛЧ коштував 7 тисяч. А пакет із трьох єврокубкових ігор – близько 3 тисяч.

На іншому сайті можна було вибрати місце в преміальному секторі Diamond за 90 тисяч рублів (у пакеті на три гри коштував 65 тисяч) або в зону "Північний експрес" за 96 тисяч.

Ще один трюк: одні й ті ж квитки продавалися на різних ресурсах за різними цінами (на скрині обрано одне і те ж місце, схема сектора перевернута). Не виключено, що особливо хитрі перекупники могли реалізувати один і той же квиток кілька разів: у кращому випадку пройти по ньому зміг перший купив.

Пізніше людей, які постраждали від перекупників, пустили на стадіон. Кілька десятків людей в кінці першого тайму гри зуміли пройти первинний контроль.

Представники служби безпеки "Локомотива" сказали їм займати вільні місця.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" у четвертому турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 у середу, 6 листопада, зіграє в гостях із "Динамо" із Загреба.

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