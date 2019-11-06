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6 листопада • оновлено в 22:35
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Матч "Ювентуса" в Москві ознаменувався гучним скандалом

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Багато уболівальників "Локомотива" не потрапили на домашній матч Ліги чемпіонів проти "Ювентуса", купивши підроблені квитки на неофіційних сайтах, заплативши за них набагато більше номіналу.

А цей чоловік витратив 360 тисяч на квитки всієї сім'ї в VIP-ложу, повідомляє sports.ru.

Не пощастило і родичам ексголкіпера збірної Росії Руслана Нігматулліна: вони прилетіли на гру з Казані, але купили фальшиві квитки.

Підроблені квитки продавалися на багатьох сайтах. Деякі виглядають зовсім грубо: наприклад, на одному в анонсі давно травмований Джефферсон Фарфан і Мануел Фернандеш, який іще влітку пішов із "Локо".

Ціни позамежні: наприклад, найдешевший квиток на Південну трибуну (сектор активних фанатів "Локо" за воротами) коштував 17 тисяч рублів. Абонемент на ті ж місця зі включеними матчами ЛЧ коштував 7 тисяч. А пакет із трьох єврокубкових ігор – близько 3 тисяч.

Матч "Ювентуса" в Москві ознаменувався гучним скандалом

На іншому сайті можна було вибрати місце в преміальному секторі Diamond за 90 тисяч рублів (у пакеті на три гри коштував 65 тисяч) або в зону "Північний експрес" за 96 тисяч.

Ще один трюк: одні й ті ж квитки продавалися на різних ресурсах за різними цінами (на скрині обрано одне і те ж місце, схема сектора перевернута). Не виключено, що особливо хитрі перекупники могли реалізувати один і той же квиток кілька разів: у кращому випадку пройти по ньому зміг перший купив.

Матч "Ювентуса" в Москві ознаменувався гучним скандалом

Пізніше людей, які постраждали від перекупників, пустили на стадіон. Кілька десятків людей в кінці першого тайму гри зуміли пройти первинний контроль.

Представники служби безпеки "Локомотива" сказали їм займати вільні місця.

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Нагадаємо, що донецький "Шахтар" у четвертому турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 у середу, 6 листопада, зіграє в гостях із "Динамо" із Загреба.

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