Матч "Ювентус" – "Динамо" увійде в історію Ліги чемпіонів

Михайло Морозов Футбол 19:18, 30.11.2020

Матч п'ятого туру Ліги чемпіонів між "Ювентусом" і "Динамо" стане історичним, оскільки вперше в історії турніру головною суддею на поєдинку буде жінка.

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, гру обслуговуватиме французька бригада арбітрів на чолі зі Стефані Фраппар. Допомагати їй будуть Хішам Закрані (на лінії), Меди Рамуне (на лінії), Карім Абед (четвертий рефері) і Бенуа Мійо (відеопомічник (VAR)).

Відзначимо, що раніше вона стала першою жінкою яка працювала на матчі основної сітки Ліги Європи. Тоді вона судила поєдинок "Лестера" і луганської "Зорі".

Нагадаємо, що зустріч "Ювентуса" і "Динамо" в Лізі чемпіонів відбудеться в середу, 2 грудня. Кияни полетіли в Турин у складі 24 футболістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль увійшла в історію Ліги націй.

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