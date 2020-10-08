Матч відбору на молодіжний ЧЄ завершився грандіозною сенсацією. Відео

Відбірковий матч на чемпіонат Європи до 21 року, в якому Андорра приймала Англію, сенсаційно завершився внічию з рахунком 3:3.

До старту поєдинку на перемогу господарів можна було поставити за коефіцієнт 104, на нічию – за 12, а успіх гостей оцінювався котируванням 1,02.

Незважаючи на це, Андорра відкрила рахунок у зустрічі на 28-й хвилині і тримала свої ворота на замку до доданого до першого тайму час, коли гол гравця "Евертона" Тома Девіса дозволив гостям відновити паритет. У другій половині англійці двічі виходили вперед, але аутсайдерам стільки ж разів вдалося відігратися, а рятівний гол Андорри був забитий на 91-й хвилині.

Відзначимо, що в цьому поєдинку Англія допустила свою першу втрату у відборі. На рахунку збірної 19 очок з 21 можливого і впевнене лідерство в групі. Їхні суперники замикають турнірну таблицю з п'ятьма балами.

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