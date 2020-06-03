Матч, в якому зацькували Зозулю, стане першим після паузи в іспанському футболі

Михайло Морозов Футбол 14:59, 3.06.2020

Матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете", який був перерваний після першого тайму через образи на адресу українця Романа Зозулі, стане першим після відновлення футболу в Іспанії.

Як повідомляється на офіційній сторінці Королівської футбольної федерації Іспанії (RFEF) в Twitter, другий тайм поєдинку буде дограний 10 червня. Перша половина зустрічі між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" закінчилася внічию 0:0.

Вболівальники "Райо Вальєкано" не люблять Романа Зозулю

Відзначимо, що іспанська Ла Ліга стартує 11 червня, на наступний день після догравання скандального матчу.

Нагадаємо, що під час поєдинку вболівальники "Райо Вальєкано" називали Зозулю нацистом, в результаті чого він та інші гравці "Альбасете" відмовилися виходити на другий тайм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український нападник допоміг Іспанії в боротьбі з коронавірусом, але це не допомогло завоювати повагу вболівальників, які продовжують називати його нацистом.

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