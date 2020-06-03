Матч, в якому зацькували Зозулю, стане першим після паузи в іспанському футболі
Матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете", який був перерваний після першого тайму через образи на адресу українця Романа Зозулі, стане першим після відновлення футболу в Іспанії.
Як повідомляється на офіційній сторінці Королівської футбольної федерації Іспанії (RFEF) в Twitter, другий тайм поєдинку буде дограний 10 червня. Перша половина зустрічі між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" закінчилася внічию 0:0.
Відзначимо, що іспанська Ла Ліга стартує 11 червня, на наступний день після догравання скандального матчу.
Нагадаємо, що під час поєдинку вболівальники "Райо Вальєкано" називали Зозулю нацистом, в результаті чого він та інші гравці "Альбасете" відмовилися виходити на другий тайм.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український нападник допоміг Іспанії в боротьбі з коронавірусом, але це не допомогло завоювати повагу вболівальників, які продовжують називати його нацистом.