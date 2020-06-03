Матч, в якому зацькували Зозулю, стане першим після паузи в іспанському футболі

Пізніше "Райо Вальєкано" був оштрафований за поведінку фанатів

Гравці "Альбасете" підтримали Зозулю і відмовилися виходити на другу половину зустрічі

Поєдинок був перерваний після першого тайму за рахунку 0:0

15 грудня 2019 року Зозуля приїхав на виїзний матч проти "Райо Вальєкано" і став жертвою образ із боку вболівальників, які називали його нацистом

Влітку 2017-го Роман став вільним агентом і підписав контракт з "Альбасете", де поступово став одним із лідерів команди

Він був змушений повернутися в "Бетіс"

У лютому 2017 року Зозуля на правах оренди перейшов у "Райо Вальєкано", але фанати не прийняли українця, назвавши його нацистом і закликавши піти з команди

Матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете", який був перерваний після першого тайму через образи на адресу українця Романа Зозулі, стане першим після відновлення футболу в Іспанії.

Як повідомляється на офіційній сторінці Королівської футбольної федерації Іспанії (RFEF) в Twitter, другий тайм поєдинку буде дограний 10 червня. Перша половина зустрічі між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" закінчилася внічию 0:0.

Вболівальники "Райо Вальєкано" не люблять Романа Зозулю

🚨 El Comité de Competición de la RFEF fija el @RayoVallecano - @AlbaceteBPSAD de la jornada 20 para el día 10 de junio.



➡️ El encuentro entre los clubes de Segunda División se reanudará en su segunda parte el citado día a partir de las 20:00 horas.



🔗 https://t.co/NrreLr5too pic.twitter.com/YxvRIm3SBx - RFEF (@rfef) June 3, 2020

Відзначимо, що іспанська Ла Ліга стартує 11 червня, на наступний день після догравання скандального матчу.

Нагадаємо, що під час поєдинку вболівальники "Райо Вальєкано" називали Зозулю нацистом, в результаті чого він та інші гравці "Альбасете" відмовилися виходити на другий тайм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український нападник допоміг Іспанії в боротьбі з коронавірусом, але це не допомогло завоювати повагу вболівальників, які продовжують називати його нацистом.

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