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3 червня • оновлено в 16:03
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Матч, в якому зацькували Зозулю, стане першим після паузи в іспанському футболі

  • У лютому 2017 року Зозуля на правах оренди перейшов у "Райо Вальєкано", але фанати не прийняли українця, назвавши його нацистом і закликавши піти з команди

  • Він був змушений повернутися в "Бетіс"

  • Влітку 2017-го Роман став вільним агентом і підписав контракт з "Альбасете", де поступово став одним із лідерів команди

  • 15 грудня 2019 року Зозуля приїхав на виїзний матч проти "Райо Вальєкано" і став жертвою образ із боку вболівальників, які називали його нацистом

  • Поєдинок був перерваний після першого тайму за рахунку 0:0

  • Гравці "Альбасете" підтримали Зозулю і відмовилися виходити на другу половину зустрічі

  • Пізніше "Райо Вальєкано" був оштрафований за поведінку фанатів

2.2т
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Матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете", який був перерваний після першого тайму через образи на адресу українця Романа Зозулі, стане першим після відновлення футболу в Іспанії.

Як повідомляється на офіційній сторінці Королівської футбольної федерації Іспанії (RFEF) в Twitter, другий тайм поєдинку буде дограний 10 червня. Перша половина зустрічі між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" закінчилася внічию 0:0.

Вболівальники "Райо Вальєкано" не люблять Романа Зозулю

Вболівальники "Райо Вальєкано" не люблять Романа Зозулю

Відзначимо, що іспанська Ла Ліга стартує 11 червня, на наступний день після догравання скандального матчу.

Нагадаємо, що під час поєдинку вболівальники "Райо Вальєкано" називали Зозулю нацистом, в результаті чого він та інші гравці "Альбасете" відмовилися виходити на другий тайм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український нападник допоміг Іспанії в боротьбі з коронавірусом, але це не допомогло завоювати повагу вболівальників, які продовжують називати його нацистом.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Роман Зозуля
Теги
Альбасете Райо Вальєкано
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