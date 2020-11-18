Матч Україна скасували, Німеччина програла 0-6: спортивні підсумки 17 листопада

Матч Ліги націй Швейцарія – Україна був скасований через коронавірус в нашій команді, а знаменитий Карлос Тевес у грі Кубка Аргентини отримав жовту картку вже на третій секунді.

Крім того, збірна Німеччина зазнала від Іспанії найбільшої поразки у своїй історії в офіційному матчі.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 17 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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