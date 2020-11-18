Матч Україна скасували, Німеччина програла 0-6: спортивні підсумки 17 листопада
Матч Ліги націй Швейцарія – Україна був скасований через коронавірус в нашій команді, а знаменитий Карлос Тевес у грі Кубка Аргентини отримав жовту картку вже на третій секунді.
Крім того, збірна Німеччина зазнала від Іспанії найбільшої поразки у своїй історії в офіційному матчі.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 17 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
Збірна Німеччини з історичним антирекордом програла 0:6 у Лізі націй. Відео
Матч Швейцарія – Україна скасовано
УЄФА зробив офіційну заяву щодо матчу Швейцарія - Україна
Названа доля збірної України після скасування матчу у Швейцарії
У чемпіонаті України було забито гол-шедевр після кутового. Відео
Лікар пояснив, чому скасував матч Швейцарія – Україна
Знаменитий футболіст отримав рекордну жовту картку на третій секунді матчу. Відео