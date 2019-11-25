"Україна набагато вище": легенда "Динамо" поставив на місце росіян перед Євро-2020

Колишній головний тренер збірної України і київського "Динамо" Йожеф Сабо прокоментував нападки росіян у бік нападника "синьо-жовтої" команди Романа Яремчука.

Також відомий фахівець зазначив, що Україна обіграє Росію, якщо команди зустрінуться на Євро-2020.

Йожеф Сабо

"Це дурість нападати на футболістів. Якщо Яремчук так висловився, значить це його думка. Давайте подивимося після жеребкування, в яку групу потраплять збірні Росії та України. Вважаю, що на сьогоднішній день підопічні Шевченка перевершують команду Росії: в тактичному плані, по ігровому стилю. "Синьо-жовті" набагато вище за північного сусіда. Я не зміню своєї думки, тому що міркую за побаченими іграми. Упевнений, що якщо наша команда зустрінеться з росіянами на Євро-2020, то виграє", – сказав Йожеф Сабо в інтерв'ю виданню footboom .com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної України Роман Яремчук викликав в Росії істерію після його іронічного коментаря на адресу російської збірної, яка зібралася перемагати на Євро-2020 після перемоги над Шотландією.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!