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Матч суперників "Динамо" в Лізі чемпіонів завершився гучною сенсацією

2.5т Читати матеріал російською

Австрійський ЛАСК завдав сенсаційної поразки швейцарському "Базелю" в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Команда з Лінца була сильнішою за більш майстерного суперника у виїзній зустрічі – 1:2. Голи у переможців записали на свій рахунок Траунер і Клаусс, а в швейцарців за три хвилини до фінального свистка відзначився Зуффі.

ФК ЛАСК

ФК ЛАСК

Тепер "Базелю" в матчі-відповіді, який пройде 13 серпня, потрібно зробити маленький подвиг, щоб потрапити до плей-офф.

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Динамо – Брюгге: названо фаворита на вихід до наступного кола Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що саме переможець пари "Базель" – ЛАСК стане суперником київського "Динамо" в наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, якщо підопічні Олександра Хацкевича зуміють пройти "Брюгге".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" програло бельгійському "Брюгге" в першому матчі третьої кваліфікації Ліги чемпіонів, пропустивши єдиний м'яч із пенальті.

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Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Швейцарія Базель
Тег
ФК Базель
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